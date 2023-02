Ruedo

Dicen que Martin y Chayo Turner están listos para anunciar sus aspiraciones presidenciales. Se están vendiendo como la real alternativa al reinado de Gaby y su clan de diputados y dinosaurios.

Rumba

Dicen que vieron al Loco en un yate grabando el video del Carnaval. La plena podría ser el palo del verano y ya tiene gente esperando en las redes. Eso es lo que hace al Loco un personaje en la política criolla.

Muy mal

Dicen que la balacera en la Joya, donde murieron dos personas entre ellas un oficial de la PN, son una estocada al ministro Pino. No se explica cómo los presos tienen armas de grueso calibre. Puede decir misa después del caos.

Increíble

Dicen que los indígenas confirmaron el fin de semana que vienen sus cierres de calles. El gobierno anda en modo política y se han olvidado de esa Papa Caliente. Solo imaginen unos carnavales con protestas.

Insostenible

Dicen que el gobierno no puede sostener las ayudas sociales que mantiene activas. Los ingresos no suben y dependen de la deuda. Los líos más Grande es de Nito y Gaby serán por falta de Plata. No se olviden de ese mensaje.

Sitiado

Dicen que San Miguelito es zona roja y la PN ha duplicado la cantidad de unidades en el distrito. La guerra entre narcotraficantes está cobrando muchas vidas. Al parecer la situación más grave de lo que han revelado.