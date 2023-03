Tom 1

Ya están apareciendo nombres de abogados que son parte de las operaciones ilegales del rey de los contratos en la AMP. Todo se complica cuando ya en redes sociales los asocian al negocio que persigue la DEA. Ellos ya lo tienen pillados, solo que se hacen los Tom-Tos.

Tom 2

Ese mismo abogado, que representa un gremio de logística, tendría que aclarar el vínculo de estas actividades con las operaciones que tenía el extraditado Cholo Chorrillo y el sobrino del diputado del PRD.

Tom 3

Por cierto y hablando de Tom-Tos, en la documentación también se la vincula a la manipulación de casos en los juzgados marítimos. Cuando todo se destape habrá mucho que aclarar de parte del socio abogado del rey de los contratos en la AMP.

Martin sorprende…

Dicen que Martin Torrijos será postulado como candidato presidencial y no por el PRD. Anunció ayer que no medirá fuerza con la cúpula de ese partido porque está controlada por gente que no representa a Omar Torrijos.

Bofetada

Dicen que la decisión de Martin Torrijos involucra al Partido Popular que será el colectivo que lo lanzará a las elecciones de 2024. Los que promueven a Gaby como candidato presidencial fueron los primeros en atacar con sus call center.

Diablos

Dicen que ayer se reportó un fuerte accidente de tránsito en el Corredor Sur donde resultaron heridas varias personas. Un diablo rojo fue el protagonista de este accidente. El Loco logró sacarlos y en el PRD volvieron.