Destrucción

Dicen que los defensores en el caso NB destruyeron a la fiscalía en los alegatos. Quedó demostrado con pruebas que la operación de compra fue legal y que no existe sustento para un caso de blanqueo de capitales.

Demoledor

Dicen que anoche se conoció que Henri Mizrachi, uno de los testigos protegidos del caso NB, salió del país de manera ilegal hace algunos años. Ahora también se fue huyéndole a la audiencia validado por Baloisa y los fiscales.

Mentirosos

Dicen que Filomeno y Mortadelo han quedado con grandes mentirosos en la audiencia del caso NB. En los alegatos leyeron declaraciones a media y ocultaron información sobre las acciones de Epasa y quienes son los dueños.

Comandante

Dicen que William Moore negoció con Emeldo y su asistente todos los acuerdos del caso NB. Las malas lenguas aseguran que se movieron más de 900 mil kanguros en esa operación. Baloisa validó esos acuerdos y ahora debe estar arrepentida.

Financiamiento

Dicen que el Tribunal Electoral mantuvo en firme la suspensión de financiamiento del subsidio electoral al partido Cambio Democrático. Y así Romulín quiere ser presidente del país cuando ni siquiera puede cumplir con la ley electoral.

Socios de puerto

Dicen que detrás de un puerto en Rodman participan como socios dos ex presidentes de la Patria. También aclaran que entre ellos no está el ex presidente que lidera las encuestas para el 24.