Manzanillos

Dicen que los manzanillos de RR y Blandón tienen una lloradera muy grande en las redes sociales porque el Loco andaba por Chiriquí y desató la locura. Ellos dicen que eso no justo y que la gente no debería apoyarlo. Tremendos manzanillos.

Ruido

Dicen que vieron a Gaby por el interior y no levantó ni sospechas. A pesar de la cantidad exagerada de melones que se gastan no terminan de convencer a la gente y la frase "No Vas" cobra más fuerza que nunca.

Burla

Dicen que otros de los eternos obsesionados con el Loco estaba indignado porque prometió un tren que llegaría hasta Chiriquí. Si fuera por ellos no correría desde ahora pero van a seguir en su sufrimiento. El Loco si VA.

Liquidaciones

Dicen que la empresa Minera está liquidando a todo personal en un hotel de Coclé. Le están pagando su plata y los que no están de acuerdo allí mismo los atienden los inspectores de gobierno.

Panga

Dicen que las campañas de algunos candidatos presidenciales están en panga. El fin de semana los cuestionaron sobre sus propuestas concretas para levantar el país de la crisis económica y quedaron hablando paja de otros temas.

Sorprendente

Dicen que en San Miguelito la basura se desborda en cada vereda dejando a sus ciudadanos al borde de una crisis sanitaria, pero el alcalde y los representantes están preocupados por dieta de miles de dólares y sus viáticos.