Pesadillas

Dicen que los genios detrás de la campaña de Gaby están viviendo en un universo paralelo. El NO VAS quisieron convertirlo en eslogan de campaña y terminó en los memes y caricaturas de las redes. Señor Gaby que parte de NO VAS no ha entendido sin importar el día y hora en que lo diga.

Fuerza

Dicen que el Loco y Mulino le dieron cátedra a todos los aspirantes a la presidencia. A pesar de tener una maquinaria judicial en contra y un gobierno obsesionado con destruirlos han ratificado que la gente la tiene clara. El voto castigo viene bajando.

Lloradera

Dicen que los izquierdosos de Gordón comenzaron a atacar al Loco y mandaron a Richard a calentar a RM. Es lógico que los últimos de la carrera le tiren al primero, pero la historia es clara en Panamá la izquierda tiene más detractores que seguidores.

Risas

Dicen que Gaby ha sacado una campaña para reírse a carcajadas. Ahora resulta que promete resolver todos los problemas que su gobierno PRD no ha podido acabar con más de 30 mil millones de melones. Adivina NO VAS…

Burla

Dicen que arrancaron las campañas políticas y los candidatos presidenciales que van detrás de la carreta comenzaron una guerra sucia entre ellos. Ya en el Tribunal Electoral hay varias denuncias donde se quejan de vídeos y spots.

Vulgar

Dicen que en la Corte y los gremios de abogados tienen muy claro que la decisión contra el Loco salió montada en un Ferrari porque hay casos con más de 10 años esperando por una admisión o rechazo. La dictadura judicial tiene nombre María Eugenia López y sus magistradas.