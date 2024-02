Enloquecidos

Dicen que la desesperación es evidente en el gobierno de Gaby y Baloisa filtró que había notificado al Loco cuando es falso. Esa notificación debe ser personal y el Loco está en la embajada de Nicaragua. Tiene que pasar por Cancillería.

Dura

Dicen que los detractores del Loco piden a gritos que se violen todos los procedimientos y los términos. Ellos quieren inhabilitar al Loco sin importar nada, pero su obsesión los hace cometer errores. Gaby No Vas….

Burritos

Dice que Cejón Sittón que los burritos jurídicos piden que notifiquen al Loco por Twitter. Si es por ellos deberían romper relaciones con Nicaragua y romper las puertas de la embajada. Por eso están así.

Gavilanes

Dicen que ayer después del nombramiento de Caraballo se quedaron en una esquina María Eugenia, Pino, Jhon y Pepito. Ese combo estaba muy entusiasmado hablando del Loco. Para Gaby es un tema de alta prioridad.

Chorizo

Dice Franklin que no hay una sola publicación de Gaby donde no lo rellenan como un chorizo tableño. La gente no lo quiere aunque le haga publireportajes desde su cocina. No vas.

Bárbaros

Dicen que en los canales que atacan el Loco comenzaron una serie de notas donde critican a la embajada Nica porque agilizan los trámites de sus ciudadanos. Culpan al Loco de eso y la gente en las redes les está dando para llevar por su chambonada.