Soplamoco

El Presi no tuvo reparos y le cantó sus verdades a Juan Seco. Lo llamó "enfermo y perseguidor". ¿Será que el expresi está detrás de las críticas a las designaciones de los nuevos procuradores?

Títere

A quien también le dieron, y hasta para llevar, fue a la exprocu Iso, a quien describió como "títere" de Juan Seco. No es por defender al Presi, pero eso quedó muy claro en los VarelaLeaks.

Guerra

El Presi dijo que él no es Cambio Democrático y que no le interesa esa pelea política. Es más, lanzó una advertencia a los funcionarios de su gobierno para que no se inmiscuyan en esos asuntos. Ya saben que no es cierto lo que la terrateniente de Capira anda diciendo, sobre el apoyo que recibe del gobierno.

Aumento

A partir de mañana y hasta el 18 de octubre, los precios del combustible registrarán aumentos. El litro de gasolina de 95 octanos costará 0.888; la gasolina de 91 octanos, 0.853; y el diésel, 0.787.

Bellezas

Se siguen destapando más bellezas de la pasada administración gubernamental del PRD. Ayer, el Meduca presentó otra denuncia penal ante la Procuraduría General de la Nación tras el hallazgo de 110 nuevos casos de fallecidos que supuestamente cobraban en esa entidad.