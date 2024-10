Sin plata

El alcalde de Colón, Diógenes Galván, informó a los concejales del distrito que, aunque se presentó un presupuesto de 100 mil dólares para las festividades patrias, el municipio no dispone de estos recursos. Así que este año no se destinará dinero para el alumbrado navideño ya que prefiere invertir en pagar a las Juntas Comunales y a quienes aún no han recibido su décimo tercer mes desde abril.

Salud

El diputado Luis Eduardo Camacho aseguró que Martinelli ha sido blanco de una absurda persecución política que le impidió ser candidato presidencial en las pasadas elecciones y alertó que tras ocho meses de asilo en la embajada de Nicaragua, el exmandatario Ricardo Martinelli, a pesar de su fortaleza, ya presenta problemas de arritmia e hipertensión.

Condena

El exalcalde de Colón, Dámaso García, recibió una condena de 60 meses de prisión tras ser hallado culpable por peculado. La defensa apeló el fallo, pero las autoridades judiciales confirmaron la sentencia, según reportó el Ministerio Público.

Amabilidad

La tiktoker le mandó un mensaje claro a los funcionarios del Municipio de San Miguelito. Dice que no quiere gente amargada, que a pesar de las condiciones actuales quiere gente amable, respetuosa y sonriente.