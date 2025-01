Regulación

El Municipio de La Chorrera estableció un horario de operación para los negocios dedicados a la venta de bebidas alcohólicas en todas sus modalidades. Este será de 9:00 a.m. a 3:00 a.m. de domingo a miércoles, y hasta las 4:00 a.m. de jueves a sábado. La población también está pidiendo que se tomen medidas para erradicar la lotería clandestina.

Calendario

A partir de ayer, el Meduca inició el periodo de captación de estudiantes y organización en los centros educativos para el Programa de Aprendizaje Acelerado. El calendario escolar comenzará el 17 de marzo y concluirá el 19 de diciembre de 2025.

PASE-U

Se han presentado denuncias sobre el cobro irregular de algunos desembolsos del PASE-U por personas que no son los beneficiarios legítimos. Este es el mismo problema que ocurrió en la administración pasada, un hecho por el cual nadie asumió responsabilidad.

Canal

En medio de las polémicas declaraciones de Trump, en redes sociales muchos panameños aseguran que el Canal no le pertenece. ¡Ojo con eso!

Propina

La Acodeco recordó ayer que la propina es voluntaria. Informaron que el año pasado recibieron 14 quejas relacionadas con el cobro indebido de propinas, las cuales algunos locales sugieren entre un 10 % y un 30%.