A la espera

La directora de la Lotería Nacional de Beneficencia está a la espera de la decisión de la Corte sobre la Lotería Electrónica. Por el momento la Lotto y el Pega 3 continúan a pesar de que no genere beneficios para la entidad.

Títulos

El rector de la UP informó que la máxima casa de estudios superiores no acepta como títulos válidos los títulos propios de España, los títulos del INEJ-Nicaragua, los títulos de American Andragogy University de Hawái, los títulos de la Atlantic University, ni los de ninguna universidad que no esté reconocida en su país.

Agroferias

Dicen que la Agroferia que se realizó ayer en Río Abajo fue un rotundo éxito, en donde el orden fue la pieza clave. Los residentes contentos por la variedad de productos y los precios accesibles.

En movimiento

¡A los mineros no se le escapa una! Se les ha visto en Darién, Chiriquí, Chitré, Aguadulce, Santiago, la Comarca y hasta en la city… y la gente no para de meterse en sus espacios. Comentan que ahora sí se están dejando ver, y que la gente finalmente les está prestando atención. ¿Será que están moviendo ficha o simplemente el pueblo está escuchando lo que la empresa tiene para decir?

Gaceta

Ayer fue publicada en la Gaceta Oficial la Ley N° 462, que modifica, adiciona y deroga artículo de la ley 51 de 2005.