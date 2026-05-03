Bien

Los asegurados están celebrando, porque finalmente la entidad permitirá el uso de la cédula en lugar de carné. Aunque muchos ya lo hacían había uno que otro funcionario que ponía peros; ya es oficial.

¡Nada qué ver!

Un vidajena quedó con la boca abierta al ver a la representante máxima de la cultura en el país luciendo una pollera congo con zapatillas. ¡Barbaridad! ¡No le caería mal un asesoramiento, debe dar el ejemplo!

Otra vez

Los hackers pusieron en corredera nuevamente a la Contraloría, le borraron todas las publicaciones de la cuenta de Instagram de la entidad. Parece que hay gente que no tiene nada qué hacer. ¡Busquen oficio!

Paseo

Un sapo me contó que un grupo de honorables de "La Cueva" anda de paseo por la tierra de Mao Zedong, al parecer ya no tienen el papel que les permitirá visitar a Micky.

Se fue

La "chinita" de "La Cueva" anda que salta en un pie, no le ha importado el "jet lag". Los encuentros con la jefa de los asiáticos en Panamá le dieron resultados.

Maldad

Los operativos de inversión de carriles deben estar más coordinados. Un sapo me sopló que los moradores de Coronado, Chame y Sajalices no aguantan una inversión más, porque para ellos que viven ahí es un lío llegar a sus hogares. ¡Una maldad!