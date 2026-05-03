Carnival abandona Panamá tras 50 años y reubica su domicilio legal en Bermudas

La compañía de cruceros Carnival Corporation & plc abandona Panamá tras 50 años de operaciones y traslada su domicilio legal a las Bermudas.

Según informó la empresa, el Tribunal del Reino Unido sancionó el plan de reorganización para implementar la unificación de su estructura de empresa bajo el modelo de doble cotización (DLC, por sus siglas en inglés).

El pasado 20 de abril los accionistas respaldaron la Unificación DLC, así como el cambio de domicilio de Carnival Corporation de Panamá a Bermudas.

De acuerdo con el cronograma de la empresa, el plan entrará en vigor una vez se entregue la orden judicial al Registro de Empresas del Reino Unido, que se espera ocurra el 7 de mayo de 2026.

Como parte de esta transición, se prevé que el último día para las operaciones y registros de transferencias de acciones ordinarias de Carnival plc sea el lunes. Asimismo, las acciones serán deshabilitadas en CREST a partir de las 18:00 horas de ese día.

En tanto, la negociación de las acciones ordinarias de Carnival plc en el Mercado Principal de Valores Cotizados de la Bolsa de Londres se suspenda a partir de las 7:30 horas del martes.