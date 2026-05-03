Afectaciones en diversas partes de la provincia de Colón dejó el mal clima que se mantuvo por más de 24 horas en la costa atlántica.

Producto de la fuerte lluvia, se reportaron árboles caídos en la Costa Abajo y en el área de la carretera conocida como la 35, afectando el normal tránsito hasta que los organismos de seguridad procedieron a cortar las ramas de la vía y retirarlas de la carretera.

Otra de las afectaciones ocurrió en la comunidad de Palmas Bellas, en el distrito de Chagres, donde una casa resultó afectada por un deslizamiento de tierra.

Mientras que en la carretera conocida como Diversión, en las afueras de la ciudad de Colón, se reportó que un árbol cayó encima de un taxi.

Al interior del distrito de Donoso, el mal tiempo afectó el transporte marítimo por el río Indio, incluso en los ríos y quebradas de las comunidades campesinas por el desborde de estos afluentes.