Panamá ante el reto del turismo sostenible: una oportunidad que no puede esperar

Panamá se encuentra en un momento decisivo para redefinir su modelo turístico hacia una visión más sostenible, inclusiva y alineada con las tendencias globales. Con una biodiversidad excepcional, una riqueza cultural diversa y una posición geográfica estratégica, el país tiene el potencial de consolidarse como un referente regional en turismo sostenible, siempre que logre equilibrar el crecimiento económico con la protección de sus recursos naturales y el fortalecimiento de su identidad histórica.

En este contexto, la realización del Congreso CLACSKAL 2026 adquiere una relevancia especial. Este encuentro reúne a expertos, representantes del sector público y privado, académicos y líderes regionales para analizar los desafíos y oportunidades del turismo sostenible en América Latina, con Panamá como escenario clave del debate. Se espera que el congreso impulse el intercambio de conocimientos, fomente alianzas estratégicas y genere propuestas concretas que contribuyan al diseño de políticas públicas más efectivas, integrando tanto la conservación ambiental como la valorización del patrimonio histórico.

El país ya cuenta con destinos que reflejan el potencial de este modelo, como Bocas del Toro, Boquete y Darién, donde la naturaleza y la cultura local se convierten en el eje de experiencias turísticas auténticas. A estos se suma un componente que cobra cada vez mayor relevancia: el turismo histórico, una vía para conectar al visitante con los episodios que marcaron no solo la historia nacional, sino también la del continente.

Uno de los relatos más emblemáticos se sitúa en el Cerro Pechito Parao, desde cuya cima el explorador Vasco Núñez de Balboa divisó por primera vez el Mar del Sur en 1513, en un hecho conocido como el Descubrimiento del Mar del Sur. Este episodio no solo transformó la visión geográfica del mundo en su época, sino que posiciona a Panamá como un punto clave en la historia de la exploración global. Integrar este tipo de hitos en la oferta turística permite diversificar la experiencia del visitante y fortalecer el sentido de identidad nacional.

Asimismo, lugares como Panamá Viejo y el Casco Antiguo de Panamá evidencian el valor del patrimonio colonial, ofreciendo escenarios donde la historia, la arquitectura y la vida contemporánea convergen. Estos espacios, declarados patrimonio de la humanidad, representan oportunidades para desarrollar un turismo cultural sostenible que promueva la conservación y el uso responsable del legado histórico.

No obstante, el avance hacia este modelo enfrenta desafíos importantes. La presión sobre los recursos naturales, la necesidad de fortalecer la planificación territorial y la urgencia de garantizar una distribución equitativa de los beneficios del turismo siguen siendo temas pendientes. A esto se suma el impacto del cambio climático, que exige una gestión más resiliente y responsable de los destinos turísticos, especialmente aquellos de alto valor ecológico e histórico

El turismo sostenible en Panamá requiere una visión de largo plazo que trascienda estrategias promocionales y se consolide como una política de Estado. La articulación entre el sector público, la empresa privada y las comunidades será clave para construir un modelo que no solo atraiga visitantes, sino que también proteja el patrimonio natural e histórico del país. En este sentido, el turismo histórico puede desempeñar un papel fundamental, al incentivar la conservación de sitios emblemáticos y generar oportunidades económicas en regiones tradicionalmente menos desarrolladas.

En este escenario, el Congreso CLACSKAL 2026 se perfila como un punto de partida para fortalecer el posicionamiento de Panamá en la agenda internacional de sostenibilidad. Sin embargo, el verdadero impacto dependerá de la capacidad del país para traducir el diálogo en acciones concretas que impulsen un desarrollo turístico más equilibrado, responsable y profundamente conectado con su historia.

Panamá tiene ante sí una oportunidad histórica para consolidar un modelo turístico que combine crecimiento económico con sostenibilidad y memoria. Desde las selvas del Darién hasta las piedras centenarias de sus ciudades históricas, el país posee los elementos necesarios para construir una narrativa turística única. El desafío será actuar con decisión y coherencia para asegurar que el desarrollo del sector contribuya al bienestar de las generaciones presentes y futuras, sin perder de vista las huellas del pasado que le dan sentido y proyección al futuro.