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Panamá

Fuertes lluvias y actividad eléctrica causan afectaciones, dice Naturgy

Publicado 2026/05/02 18:45:00
  • Redacción
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La compañía eléctrica invita a sus clientes a realizar sus reportes por los canales oficiales.

Naturgy atribuye las afectaciones a las condiciones climáticas adversas. Foto Ilustrativa

Naturgy atribuye las afectaciones a las condiciones climáticas adversas. Foto Ilustrativa

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Las afectaciones en el suministro eléctrico registradas en diversas zonas del país han sido ocasionadas por fuertes lluvias y actividad eléctrica, informó Naturgy mediante un comunicado en su red social X.

Las áreas con interrupciones incluyen Panamá Metro, Panamá Oeste, Los Santos y Veraguas. 

Según la empresa, sus equipos técnicos trabajan para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

 Asimismo, se instó a los clientes afectados a realizar sus reportes a través de la plataforma oficial "Naturgy Panamá Clientes".

 

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