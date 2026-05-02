Fuertes lluvias y actividad eléctrica causan afectaciones, dice Naturgy

Las afectaciones en el suministro eléctrico registradas en diversas zonas del país han sido ocasionadas por fuertes lluvias y actividad eléctrica, informó Naturgy mediante un comunicado en su red social X.

Las áreas con interrupciones incluyen Panamá Metro, Panamá Oeste, Los Santos y Veraguas.

Según la empresa, sus equipos técnicos trabajan para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Asimismo, se instó a los clientes afectados a realizar sus reportes a través de la plataforma oficial "Naturgy Panamá Clientes".