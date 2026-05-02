Panamá
Fuertes lluvias y actividad eléctrica causan afectaciones, dice Naturgy
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La compañía eléctrica invita a sus clientes a realizar sus reportes por los canales oficiales.
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Las afectaciones en el suministro eléctrico registradas en diversas zonas del país han sido ocasionadas por fuertes lluvias y actividad eléctrica, informó Naturgy mediante un comunicado en su red social X.
Las áreas con interrupciones incluyen Panamá Metro, Panamá Oeste, Los Santos y Veraguas.
Según la empresa, sus equipos técnicos trabajan para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.
Asimismo, se instó a los clientes afectados a realizar sus reportes a través de la plataforma oficial "Naturgy Panamá Clientes".
Informamos que debido a las condiciones climáticas adversas que se presentan con fuertes lluvias acompañadas de actividad eléctrica, se han registrado afectaciones en el suministro eléctrico en algunos sectores del país, incluyendo Panamá Metro, Panamá Oeste, Los Santos y… pic.twitter.com/hEZWtUYcjO — Naturgy Panamá (@NaturgyPa) May 2, 2026
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