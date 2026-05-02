La ley que establece que los comercios deben colocar un precio total, con el ITBMS ya incluido en los productos, no entrará en vigor en junio de este año. La nueva fecha sería julio de 2027, a falta de la asnción presidencial.

Esta semana, la Asamblea Nacional de Diputados aprobó el proyecto de ley 558 que modifica la entrada en vigor de la ley 473 de 2025 sobre protección al consumidor y defensa de la competencia.

En este sentido, su proponente, Augusto Palacios, señaló que los empresarios necesitan más tiempo para hacer las adecuaciones correspondientes.

De acuerdo con Palacios, el Ministerio de Comercio e Industrias y Acodeco instalaron una mesa de consenso a nivel nacional con los diferentes empresarios para realizar la reglamentación respectiva y durante esas reuniones surgieron diferentes dudas.

"Sabemos escuchar y lo que menos queremos es asfixiar la economía nacional. Llegamos al consenso para que tengan el tiempo necesario los empresarios a nivel nacional de poder adecuar su negocio", expuso Palacios.

La ley de 2025 establece que la medida entraría en vigor el 20 de junio de 2026, sin embargo, con la modificación ahora entrará a regir desde el 1 de julio de 2027.

Con el aplazamiento también se espera que Acodeco pueda realizar una mayor docencia entre los consumidores.

La finalidad de esta iniciativa es garantizar que el precio exhibido sea igual al precio pagado y facturado, promoviendo mayor confianza y claridad en las transacciones económicas.

Palacios destacó que se pondría fin también a las malas prácticas al momento de pagar. De acuerdo con Palacios, algunos comercios negocian con los clientes.

Si la persona paga en efectivo, lo exime del pago de impuestos, pero si paga con tarjetas sí se los cobra.

