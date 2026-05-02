Planta potabilizadora de Macaracas fuera de operación por falla en los filtros de tanques de almacenamiento

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora de Macaracas se encuentra fuera de operación debido a un problema técnico en la salida de los filtros hacia los tanques de almacenamiento.

En un comunicado, la institución destaca que la interrupción del servicio se debe a una obstrucción que afecta directamente la producción y distribución de agua potable, lo que obligó a suspender las operaciones de forma temporal.

Debido a este incidente, la afectación impacta principalmente a los residentes del área de Macaracas, en la provincia de Los Santos.

El IDAAN indica en el comunicado oficial que los equipos técnicos ya se encuentran trabajando en conjunto con la empresa contratista encargada del proyecto de mejora de la planta, con el objetivo de restablecer el servicio de agua potable lo antes posible.

Por el momento, el IDAAN no ha precisado una hora exacta de restablecimiento del servicio de la potabilizadora.

Destacó que el suministro permanecerá suspendido mientras se realizan los trabajos de revisión y reparación.

El IDAAN recomienda a la ciudadanía racionar el agua que tengan almacenada, además de evitar el desperdicio y mantener las reservas necesarias para el consumo básico.