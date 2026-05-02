Bocas del Toro celebra su bicampeonato a lo grande

Bocas del Toro se impuso por pizarra de 6-4, la noche de este viernes en el estadio Rod Carew, para lograr su segundo título consecutivo, en un dramático partido.

Los bocatoreños celebran el bicampeonato. Es el quinto título en la historia de los "Tortugueros" en el béisbol mayor panameño.

La tropa "Tortuguera", tuvo un maravilloso séptimo episodio, de remontaron un marcador adverso de de 4-2, anotaron tres carreras estando con dos outs y pusieron la balanza a su favor por 5-4.

La tropa chiricana se fue arriba en el marcador 1-0, con una rayita de Luis Jordan, donde se cantó interferencia del receptor y puso el 1-0 a favor de los chirircanos.



Posteriormente en la cuarta entradam Iraj Serrano, pegó un doble, que tenía a Carlos Xavier Quiroz en las bases para ampliar la ventaja chiricana por 2-0.

Pero la reacción de Bocas del Toro, no se hizo esperar, en el cuarto episodio descontó en marcador 2-1, gracias a la anotación de Jael Escobar, luego de um doble de Joshwan Wright para oner el juego 2-1

Los "Tortugueros" empataparon el juego, gracias a un elevado de sacrificio que trajó a la caja registradora a Edwin Walden para opner el juego 2-2.

La sexta entrada estuvo de drámatica, con un hombre en circulación Carlos Xavier Quiroz, pegó un cudrangular, donde el árbitro decía que estaba en terreno bueno y otro lo decretaba foul.

Fue un batazo, donde la bola se perdió en el los aires y donde, las cámaras de televisión, tampoco pudieron captar y luego de varios minutos fue decretado foul.

A su regreso al cajón de los bateadores, Quiroz, volvió a sacar la pelota del parque, ante los lanzamientos del lanzador de Bocas del Toro, Didier Vargas para poner el juego 4-2.

Pero en el séptimo capítulo y con dos outs, Bocas del Toro, anotó dos carreras en las piernas de Héctor Rayo y Jael Escobar para poner el partido 4-4.

Seguidamente con Jonathan Mendoza en la tercera base,Joshwan Wright, volvió a responder y con un imparable puso adelante a Bocas del Toro 5-4.

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La cereza del pastel, para Bocas del Toro, la pusó Eduards Toló con un tremendo cuadrangular por el jardín izquierdo, que puso el marcador definitivo de 6-4.

En el béisbol panameño, Bocas del Toro llega a su título 5, mientras que Chiriquí se queda con 17.