'No creían en nosotros y se cumplió el objetivo con el bicampeonato', claman desde Bocas del Toro tras triunfo

Bocas del Toro se consagró la madrugada de este sábado monarca del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, tras derrotar 6-4 a Chiriquí, un logro que de acuerdo con sus jugadores es el resultado de nunca bajar la cabeza y jugar agresivo.

Jorge Gallardo, técnico de los tortugueros, reconoció que para remontar hay que tener un poco de suerte y en esta ocasión estuvo de su lado.

"Es meritorio que hayamos ganado el campeonato, se nos dio y pudimos remontar. Seguimos jugando y creyendo. Nadie nos daba (por favoritos) a nosotros y terminamos campeones", dijo Gallardo.

Por su parte Edwin Walden agradeció el respaldo a la afición, que nunca los abandonó, pese a que en un tramo la serie final se complicó.

También destacó la gesta de lograr por segunda ocasión la conquista del campeonato mayor.

"No creían en nosotros y se cumplió el objetivo con el bicampeonato. No nos rendimos, sabíamos que el rival era veterano. Salimos con la mentalidad que no había mañana, no bajamos la cabeza nunca", expuso.

Con este campeonato, los tortugueros suman en su vitrina cinco títulos, ganando el primero en 1961. Luego ganaron en el 2012, 2014, 2025 y ahora en el 2026.

Incidencias del partido

Con el partido perdiendo 4-2 y con dos outs, Bocas del Toro reaccionó tras fabricar tres carreras, gracias a imparables consecutivos de Héctor Rayo, Jael Escobar, Jonathan Mendoza y Joshwan Wright.

El veterano Edward Toló puso el sello final en el cierre del octavo inning con un cuadrangular por el jardín izquierdo.

En la lomita, el derecho Alaín Pérez ingresó con el marcador adverso y paró en seco a la ofensiva de Chiriquí, acuerpando la ofensiva tortuguera.

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Pérez, quien relevó al abridor Didier Vargas, trabajó cuatro entradas, no permitió carreras, le conectaron cuatro hits, ponchó a dos y dio una base por bola para llevarse la victoria. La derrota fue para el derecho Steven Fuentes, quien permitió las tres carreras del séptimo inning.