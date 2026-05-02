Autoridad de Pasaportes normaliza servicios con jornadas extraordinarias a nivel nacional

La Autoridad de Pasaportes de Panamá (APAP) puso en marcha un plan de contingencia este fin de semana con el objetivo de subsanar el retraso en la emisión de documentos de viaje. Esta medida surge tras una caída crítica en su sistema informático que impidió la atención regular durante los últimos días, afectando a cientos de ciudadanos.

Para mitigar el impacto, la institución habilitó una jornada especial este sábado y domingo a nivel nacional, operando en un horario de 8:00 a.m. a 12:00 m.d.

Durante estas cuatro horas, el personal se enfocó exclusivamente en procesar las solicitudes de aquellos usuarios cuyos trámites quedaron suspendidos o incompletos debido a la inestabilidad de los servidores.

La administradora general de la APAP, Sonia Luzcando, informó que el operativo no se limitó únicamente a este sábado, sino que se extenderá a este domingo en el mismo horario. Esta decisión forma parte de una estrategia integral para evacuar la demanda acumulada.

Según explicó la funcionaria, la falla técnica fue de una complejidad superior a los incidentes rutinarios.

El problema se originó en los servidores principales, lo que inhabilitó la base de datos necesaria para la validación de información biométrica y de seguridad que exige la confección del pasaporte electrónico.

La empresa responsable del mantenimiento técnico de la APAP coordinó el apoyo de especialistas provenientes de Chile y Colombia, quienes trabajaron para solucionar el problema, indicó Luzcando

La funcionaria detalló que la demora en el restablecimiento se debió, en gran medida, a la necesidad de trasladar piezas físicas de repuesto desde el extranjero.

Para gestionar la atención de este fin de semana de manera eficiente, la entidad implementó un protocolo de contacto directo. Se estima que alrededor de 400 personas fueron debidamente registradas tras el fallo; y luego fueron

contactados vía telefónica en sus hogares para informarles sobre la disponibilidad de los turnos especiales y evitar así filas innecesarias.

Los usuarios que asistieron a la primera jornada extraordinaria expresaron su alivio al completar el proceso. Muchos de ellos destacaron la rapidez de la atención y la organización del operativo.

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A partir del próximo lunes, la Autoridad de Pasaportes retomará su horario de atención habitual en todas sus oficinas a nivel nacional.

Luzcando enfatizó que, si el volumen de solicitudes post-crisis supera las proyecciones para la próxima semana, la institución está preparada para habilitar nuevos horarios.