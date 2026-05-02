Las investigaciones judiciales continúan para esclarecer el doble asesinato de dos personas ocurrido a principios de esta semana, en un ataque que se hizo viral, luego de la difusión de un video sobre el ataque en contra de un hombre y en el cual uno de los presuntos pistoleros también fue asesinado en la comunidad de Villa Catalina en el corregimiento de Puerto Pilón.

El lunes 27 de abril en horas de la mañana, fue asesinado Ariel Ayarza, de 28 años de edad, en los predios de un local comercial, cuando desde una camioneta se bajaron tres sujetos que empiezan a atacar a esta persona, causándole la muerte.

En este ataque, se presume que uno de los pistoleros también resultó asesinado en el lugar, Abdiel Sánchez, de 24 años.

Inicialmente, la Policía Nacional había reportado tres personas que estaban en una vivienda del área, como posibles sospechosos, pero al final solo detuvieron a dos ciudadanos, por lo que el Ministerio Público solo maneja dos aprehensiones.

Fue en la audiencia realizada que la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías la legalización de las aprehensiones y formulación de imputación contra los dos ciudadanos, peticiones que fueron admitidas.

A los ciudadanos de 21 y 35 años de edad se les aplicó la medida cautelar de detención provisional, a uno de ellos por los delitos de homicidio doloso agravado y asociación ilícita para delinquir, y al otro por homicidio.

El caso sigue en investigación a cargo de la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala.