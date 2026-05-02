La histórica población de Portobelo, ubicada en la Costa Arriba de la provincia de Colón, fue el lugar para la realización del VII Festival de la Pollera Congo 2026.

En este importante evento se resaltaron las tradiciones afrocoloniales y la riqueza cultural del pueblo congo.

La apertura estuvo encabezada por la ministra de Cultura, Maruja Herrera, junto a las autoridades de turismo y cultura, quienes participaron del corte de cinta inaugural.

Durante el acto también fue revelada la fotografía de Catalina Monserrate, histórica Reina Congo, obra donada por la fotógrafa Sandra Eleta.

La jornada arrancó entre tambores, bailes y expresiones tradicionales que mantienen vivas las raíces del pueblo congo, por las principales calles internas de Portobelo, declarado símbolo de resistencia, identidad y herencia cultural panameña.

El festival resalta la importancia de preservar las tradiciones transmitidas de generación en generación, destacando que el Congo no es solo baile, sino historia viva, memoria y orgullo del pueblo negro traído del continente africano en la época de la conquista de América por los españoles, en el caso de Panamá.