Un hombre y una mujer fueron atacados por un sujeto que, blandiendo un machete, les causó varias heridas en diversas partes del cuerpo.

El violento hecho se registró el pasado sábado, en el corregimiento de Burunga, distrito de Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste.

Posteriormente, mediante una diligencia de allanamiento llevada a cabo por la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público (MP), el agresor fue aprehendido.

El sujeto enfrenta ahora cargos por tentativa de femicidio y homicidio, los cuales le serán imputados en una audiencia de solicitudes múltiples en el Sistema Penal Acusatorio.

El indiciado mantiene antecedentes penales por delitos relacionados con drogas y violencia doméstica.