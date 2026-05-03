Diputados viajan a China en medio de tensiones con Estados Unidos

Un grupo de siete diputados de la Asamblea Nacional viajó a la República Popular de China, en un momento marcado por la rivalidad geopolítica entre China y Estados Unidos.

Se trata de los diputados Patsy Lee, del Partido Popular (PP); Jairo Salazar, Arquesio Arias y Flor Brenes, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); Gertrudis Rodríguez y Didiano Pinilla, de Cambio Democrático (CD); y Roberto Archibold, del Partido Panameñista.

Previo al viaje, los diputados fueron despedidos en el Aeropuerto Internacional de Tocumen por la embajadora de China en Panamá.

En medio de esta situación internacional, se han registrado casos en los que Estados Unidos ha decidido revocar visas a políticos panameños, entre ellos, el expresidente Martín Torrijos, quien aseguró que le suspendieron la visa tras oponerse al Memorando de Entendimiento y la Declaración Conjunta de Estados Unidos y Panamá.

Además, el excandidato presidencial por el Movimiento Otro Camino (MOCA), Ricardo Lombana, afirmó que su visa fue revocada en junio de 2025.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, ha reiterado en varias ocasiones que su país aprueba, revoca y niega visas de acuerdo a las “medidas de seguridad estadounidenses”.

“No importa que sea abogado, pediatra, magistrado, alcalde o exdiputado. Vamos a asegurar que las personas que estén entrando a nuestro país sean de acuerdo con nuestra seguridad nacional y nuestras políticas", enfatizó.

Cabrera también ha expresado que la visa estadounidense es un privilegio y no un derecho.