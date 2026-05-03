Conato de incendio afecta oficinas de Recursos Humanos del Idaan

Un conato de incendio se registró la madrugada de este domingo en la sede principal del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), ubicada en Vía Brasil.

A través de un comunicado, la entidad informó que de inmediato se alertó al Benemérito Cuerpo de Bomberos, que al llegar ubicó el foco del incidente en uno de los pisos del edificio.

La rápida intervención evitó la propagación hacia otras oficinas, concentrándose la afectación en el área de Recursos Humanos y de Asesoría Legal.

Las autoridades indicaron que personal de los bomberos se mantiene realizando las investigaciones. Por su parte, técnicos de Naturgy se encuentran realizando las verificaciones necesarias.