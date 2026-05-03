Contraloría denuncia hackeo de su cuenta de Instagram

La Contraloría General de la República informó que en horas de la mañana de este domingo, la cuenta oficial de Instagram de la institución fue objeto de una vulneración por parte de terceros ajenos, la cual consistió en la eliminación de todas las publicaciones de la cuenta.

Según la entidad, desde el momento en que se detectó la situación, el equipo de informática activó de inmediato los protocolos de seguridad y se encuentra trabajando para restablecer el acceso, recuperar el control total de la cuenta y determinar el alcance de lo ocurrido.

La institución aclaró que cualquier publicación, mensaje o contenido difundido durante este periodo no responde a información oficial ni autorizada por la Contraloría General de la República.

La Contraloría ofreció disculpas a la ciudadanía por los inconvenientes ocasionados y reiteró su compromiso con la transparencia y la seguridad de la información, adoptando todas las medidas técnicas y administrativas necesarias para restablecer plenamente sus canales oficiales y prevenir situaciones similares.





