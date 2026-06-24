Afiliación

Me comenta la tía Eunecia que en la calle los buseros andan sacando cuentas de cómo sería su jubilación. Los "chofs" andan animados y esperando detalles del Cajetón. ¡Ojalá que ya tengan vocero!

Viejitos

En pie de guerra están los viejitos, que por un lado no están conformes con el monto de sus Cepanim y por el otro tienen que pasar el Niágara en bicicleta para retirarlos. ¡Por todos lados la calavera es ñata!

Viviendas

Y otros que andan pasándola mal son los promotores de viviendas de interés preferencial. Dicen que por el interior la cosa anda muerta y que el crecimiento en la cartera hipotecaria nacional no refleja su realidad.

Contienda

Este jueves Luchsinger y López miden fuerzas en la contienda por quedarse con la presidencia de Apede. El gremio celebra hoy la escogencia de su nuevo presidente. ¡Hay que ver de qué cuero salen más correas!

Evaluación

Dice Yanibel que por los lados del CD aún evalúan a qué candidato le darán sus votos en las elecciones presidenciales de la Cueva, toda vez que no han sostenido reuniones directas con nadie. ¡Mira tú!

Motores

Los gringos ya andan calentando motores para la celebración de los 250 años de la independencia de USA. Para este domingo tendrán una nutrida agenda de actividades en el Casco Viejo desde la 1:00 p.m.