Maldad

Me dice un vidajena que la maldad del Gobierno del Tortugón era tanta que presionó duro para que la entrevista que le hizo Álvaro al Chacalde cuando estaba en prisión no saliera. El propio Álvaro lo tiró al agua.

Cuento

Según los chinos, las inspecciones a los buques de bandera panameña son un tema de seguridad marítima. Lo raro es que en los países vecinos no hay este tipo de hostigamiento. ¡A otro con ese cuento!

Castigo

Hablando de los chinos, el embajador gringo no tiene dudas de que esas inspecciones a los buques se están haciendo a propósito, como un castigo tras el fallo de la Tremenda Corte. "Se quitaron la máscara".

Banquillo

La dirigencia rancia del sindicato de la bandera roja vuelve al banquillo de los acusados tras las aprehensiones realizadas en las últimas horas contra Marquito y Genaro. ¡Por algo el camarada canguro sigue huyendo!

Leyenda

El que no quiere enredos con el entramado de la Unachi es Huevito, quien desmontó la leyenda urbana de que estudió allí y tiene a su gente metida en la excasa de Eternina. ¡Mira tú!

Unidad

Panamá ha vuelto a demostrar su solidaridad en tiempos difíciles con la instalación de múltiples centros de acopio para llevar ayuda al hermano pueblo venezolano, golpeado por dos terremotos.