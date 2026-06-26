Moriyasu se ilusiona: 'Jugar contra Brasil va a ser una fantástica experiencia'

El seleccionador japonés, Hajime Moriyasu, aseguró que el partido de dieciseisavos de final del Mundial que le enfrentará a Brasil, en Houston, será "una fantástica experiencia" y que su equipo tiene posibilidades de ganar.



"Brasil va a a ser una fantástica experiencia, sin lugar a dudas. Sabemos que tenemos la oportunidad de ganar. Nuestro objetivo es pasar a la siguiente ronda y nos vamos a preparar para ello", dijo en la conferencia de prensa posterior al partido contra Suecia (1-1), en Arlington.



Moriyasu recordó que su equipo derrotó a la selección brasileña en un amistoso disputado en Japón en octubre pasado (3-2).



"Ganamos a Brasil en un amistoso en Japón y, por eso, ellos igual están más motivados. Vamos a enfrentarnos a un equipo muy potente y con las ideas muy claras. Tengo muchas ganas de disputar ese partido", indicó.



El técnico japonés dijo que le "agrada" que consideren a su equipo "al mismo nivel" que la Canarinha. "En el último encuentro, demostramos que tenemos nuestras virtudes. Brasil es una de las grandes potencias, pero nosotros también tenemos la posibilidad de ganar", añadió.



"Somos segundos y lo hemos merecido. Cuando vinimos, queríamos clasificarnos y lo hemos logrado. Estoy satisfecho", destacó.