Bajezas

A la tía Eunecia le dio tristeza ver como una tanda de mujeres que se pintan como impolutas caía tan bajo y acudieron a todo tipo de artimañas solo porque no gustan de la Fula. ¿Qué pasó con la sororidad?

Taquillero

Un vidajena me comenta que el diputado del metro quedó tan dolido por la exclusión de los neonatos que no se lo pensó dos veces para tirarlos al agua en el pleno de la Cueva. ¿Y el taquillero quién era?

División

Y el Gato no desaprovechó para hacer leña del árbol caído. Dice que la gente que le dio apoyo a los neonatos votó por una ilusión que hoy se derrama y está más dividida que nunca. ¡El que toca aquí, toca cara!

Derrotas

Me cuenta uno que sí sabe, que los neonatos se apuntaron tres derrotas en una: Tuvieron que ceder la cabeza, su candidata fue arrollada y se quedarán sin comisiones. ¿Falta de visión y liderazgo?

Partículas

El propio pelón, que el periodo pasado comandó Comercio, dice que del bloque opositor ya solo quedan partículas. Ese tiró la toalla antes de tiempo y se apuntó a colaborar institucionalmente con la Fula.

Trabajo

El jefe del Gobierno de Paso Firme admitió que la gente sigue llegando con dificultad a fin de mes, porque no viven del déficit fiscal. El compromiso es generar más chamba para el pueblo. ¡Amén!