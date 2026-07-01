PANAMÁ
Los más buscados en Colón y La Chorrera fueron capturados durante una serie de operativos
- Diómedes Sánchez/Eric Montenegro/Provincias@PanamáAmérica
En la provincia de Colón, fue capturado Jhodiel Abram Kirchman, alias "Mataperro", requerido por tentativa de homicidio.
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Dos hombres, que figuraban en la lista de los más buscados, fueron aprehendidos en operativos separados en las provincias de Colón y Panamá Oeste, por su presunta vinculación con delitos de tentativa de homicidio y homicidio doloso agravado.
En la provincia de Colón, agentes de la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público capturaron a Jhodiel Abram Kirchman, alias "Mataperro", requerido por el delito contra la vida e integridad personal en la modalidad de tentativa de homicidio en perjuicio de tres personas.
El hecho ocurrió el 17 de junio en el sector de La Feria, específicamente en el multifamiliar Divino Niño, donde dos hombres y una mujer resultaron heridos con arma de fuego. Tras su aprehensión, Kirchman fue trasladado para los trámites correspondientes.
Las autoridades mantienen la búsqueda de otro presunto implicado en este mismo caso, identificado como Gilberto Ricardo Warner Baines, alias "Cocobatro".
El hecho ocurrió el 17 de junio en el sector de La Feria, específicamente en el multifamiliar Divino Niño, donde dos hombres y una mujer resultaron heridos con arma de fuego. Tras su aprehensión, Kirchman fue trasladado para los trámites correspondientes.
Las autoridades mantienen la búsqueda de otro presunto implicado en este mismo caso, identificado como Gilberto Ricardo Warner Baines, alias "Cocobatro".
Ambos casos continúan bajo investigación mientras las autoridades buscan dar con el paradero de otros implicados.
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