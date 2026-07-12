Loma

Me cuenta un sapo que el "team" del Muñeco que Pasea ya anda buscando gente para que lo ayude a subir la loma, la cosa es que la "people", sobre todo los "pelaos", no están muy convencidos. ¿Por qué será?

Reflexión

Los rusos siguen reflexionando sobre qué tan verosímiles son los contenidos del diario de la 12 de octubre en temas de relevancia nacional e internacional. Quizás la excampeona anticorrupción los puede ayudar.

Cabeza

Un intrigoso se pregunta cómo es que en todo el entramado del millonario saqueo al sistema de la DGI, la excabeza de la institución no sabía absolutamente nada de lo que pasaba. ¡Dímelo Publius!

Banca

Y hablando de fraudes y tramoyas, el australiano cuestiona que no se haya imputado a los bancos y empresas que compraron créditos fiscales falsos, por sumas millonarias a pelagatos. ¡Mentira no es!

Poder

El australiano también recuerda que el verdadero poder del ministerio que dirige el Rudo no está en lo que hace, sino en lo que deja de hacer. Además pregunta por qué no se solicitó ayuda al FBI.

Zoom

Más de una madre me chatea preocupada ante la posibilidad de que las visitas en las cárceles panameñas sean por Zoom. Dicen que nada reemplaza el calor de un abrazo. ¡Amanecerá y veremos!