Panamá expresa condolencias a Catar por la muerte del exemir Hamad bin Khalifa

El Gobierno de Panamá expresó este domingo sus condolencias al Estado de Catar por el fallecimiento del exemir catarí, el jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, a quien calificó como una figura clave en la transformación y el desarrollo de ese país del Golfo.



En una carta dirigida al primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Catar, jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, el canciller panameño, Javier Eduardo Martínez-Acha, manifestó el pesar del Gobierno panameño por la muerte del exemir catarí, conocido como el 'Padre de la Nación'.



El ministro destacó que la visión, el liderazgo y el compromiso del jeque Hamad con el desarrollo de Catar "transformaron profundamente a su país y dejaron un legado que perdurará por generaciones".



En nombre del Gobierno de Panamá, del Ministerio de Relaciones Exteriores y a título personal, Martínez-Acha transmitió las "más sinceras y sentidas condolencias" al Gobierno catarí y a su pueblo por la "irreparable pérdida".



Asimismo, expresó la solidaridad de Panamá con Catar durante el duelo nacional y afirmó que el país centroamericano comparte el dolor de la nación catarí, al tiempo que rindió homenaje a la memoria del exmandatario, cuya contribución, dijo, "trascendió las fronteras de su país y fortaleció la presencia de Catar en la comunidad internacional".



El jefe de la diplomacia panameña solicitó que el mensaje de condolencias fuera extendido al emir de Catar, a la familia Al Thani y al pueblo catarí.



En la misiva, el canciller panameño reiteró además el compromiso de Panamá de seguir fortaleciendo los lazos de amistad, cooperación y entendimiento que unen a ambos países.



El exemir de Catar, el jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, murió este domingo a los 74 años, según informó en un comunicado el Amiri Diwan, el órgano soberano del país.



El fallecido emir había llegado al poder en 1995 tras deponer, en un golpe incruento, a su padre, Khalifa bin Hamad Al Thani, mientras este realizaba una visita oficial a Europa.



Durante sus 18 años de mandato, el jeque Hamad impulsó una profunda transformación económica, social y cultural de Catar, país que consolidó su proyección internacional gracias al desarrollo de sus recursos energéticos y a una activa política exterior.