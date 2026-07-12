'Hay dolores que tienen límites', el desgarrador mensaje que dejó Marie Claire antes de partir

Antes de partir, la creadora de contenido Marie Claire González compartió una serie de desgarradores mensajes en los que dejó constancia de la difícil situación personal por la que atravesaba.

González era muy popular en plataformas digitales por sus mensajes enfocados en el empoderamiento femenino, además de ser una de las mujeres más poderosas de Centroamérica según Forbes. Su muerte ha conmocionado a la farándula local.

En los mensajes colgados en sus redes sociales, Marie Claire manifestó un dolor que había alcanzado su límite, se disculpó con su familia y dejó al descubierto los maltratos que habría recibido por parte de su pareja.

"ILan espero que cada humillación, que cada desgaste legal, que cada grito en público que nos diste, que cada vez que calmé tus batallas, que tu falta de lealtad y de palabra, valgan la pena todo lo que has hecho", expuso.

También criticó la indiferencia de quienes la rodeaban, dejando claro que no hay nada peor que la neutralidad, pese a saber que alguien hace algo malo.

Marie Claire abrió su corazón para recordar los traumas de su pasado, comparándolos con las secuelas de uno de sus últimos noviazgos, el cual terminó por desestabilizarla emocionalmente:

"Pensé que estaba reconstruyendo mi vida tras mi divorcio... mientras sufría una profunda depresión que me carcomía por dentro en silencio, ya que no todos entienden ese dolor. Se lo confié en la intimidad a esta persona, pero decidió minimizarlo, ignorar mi sufrimiento y abusar de mi buen corazón. A pesar de que lo amé, me maltrató con palabras, malos gestos y me castigó con su indiferencia".

En su declaración, señaló directamente a un hombre y a varios miembros de su círculo social, exponiendo cómo le afectó su total falta de empatía:

"¡Me rompiste y me apagaste! Me enseñaste a no volver a confiar, a ver que la gente está vacía y que, aunque de dientes para afuera digan que apoyan, en realidad toleran el maltrato y callan. Solo espero que tengas paz y que tu conciencia te recuerde que los sentimientos importan, que las personas son vulnerables y se quiebran".

En el escrito concluye detallando el dolor de haber sido menospreciada públicamente, al tiempo que se refugió en sus convicciones espirituales:

"Creo que lo que más te dolió fue que te desenmascaré ante todos... Me arrebataste las ganas de vivir, de confiar y de creer en la bondad ajena; le quitaste la madre a mis hijos. Espero que tú y tu familia carguen con eso en su descendencia. A diferencia de ustedes, que confían en la brujería, yo creo firmemente en Dios; Él entiende mi dolor y sé que me recibe con los brazos abiertos".