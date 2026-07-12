Tiendas del IMA afectan a los supermercados, advierte Acovipa: 'Invierto y me pones competencia desleal'

El presidente de la Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres y Similares de Panamá (Acovipa), Roberto Pretelt, destacó este domingo que las tiendas del Instituto de Mercadeo Agropecuario (Tiendas del Pueblo) representan una competencia desleal para los supermercados.

En este sentido, recalcó que los supermercados no cuentan con las mismas condiciones de productos subsidiados con los que sí cuentan estas agrotiendas.

Pretelt reconoce que hay que apoyar a la población en estos momentos de dificultad, en los que el desempleo supera el 10%, no obstante, estas tiendas afectan a otros comercios.

"Estamos hablando de más de 250 supermercados establecidos, que en agosto cumplimos 75 años alimentando a la población. Pero ahora invierto y me pones competencia desleal", subrayó en Debate Abierto.

También resaltó que las tiendas del IMA les cuestan a todos los panameños porque los productos tienen subsidio.

"Estás abriendo más tiendas para evitar largas filas, pero estás afectando al que invirtió miles de dólares y aporta mucho. Las cadenas aportan más de $3600 millones al PIB y generan más de 150 mil empleos", añadió.

Pretelt además recalcó que el IMA nació para comercializar productos agropecuarios, pero oferta otros muy diferentes como las latas de sardina.

Igualmente espera que se concrete la opción que se mencionó en su momento con respecto a que en los supermercados se vendan las canastas navideñas del IMA.

Por su parte el administrador de la Acodeco, Ramón Abadi, defendió la labor del IMA, al asegurar que debe buscar facilidades de compra del sector productivo y que ha ampliado su oferta porque ha crecido mucho.

No obstante, recalcó que el tema debe ser objeto de debate entre los diferentes sectores.