12 quedan detenidos tras millonario fraude al e-Tax 2.0 de la DGI

Doce personas quedaron detenidas provisionalmente por la presunta comisión de los delitos de crimen organizado y corrupción contra la Dirección General de Ingresos (DGI).

Mientras que otros dos señalados recibieron la medida de arresto domiciliario y a otras dos mujeres aún se les debe definir la medida debido a que presentaron problemas de salud.

Los implicados presuntamente manipulaban el sistema informático E-Tax 2.0 para reasignar trámites de forma irregular.

El esquema fraudulento consistía en eliminar cuentas millonarias de contribuyentes que ya habían cumplido con sus obligaciones ante el Fisco.

Los implicados presuntamente manipulaban el sistema informático E-Tax 2.0 para reasignar trámites de forma irregular.

De este modo, lograban que dichos saldos quedaran reflejados como "pagos no aplicados" (créditos a favor). Posteriormente, la red realizaba cesiones ilegales de estos créditos fiscales para venderlos por su valor real a una entidad crediticia del país, obteniendo ganancias ilícitas millonarias.

El grupo estaba integrado por particulares y funcionarios de la DGI. De acuerdo con el Ministerio Público, el perjuicio económico supera los 40 millones de dólares.

A mediados de esta semana, la Policía Nacional y el Ministerio Público aprehendieron a estas personas mediante la Operación Pandora, tras un despliegue judicial de más de 25 allanamientos simultáneos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé.

El director de la DGI, Camilo Valdés, se pronunció sobre el caso recordando que la institución mantiene facultades estrictas de fiscalización y auditoría tributaria.

"Dentro de esas facultades e investigaciones administrativas, siempre respetando los principios cardinales del debido proceso y la presunción de inocencia, nos percatamos de supuestas conductas que podrían ser considerados supuestos delitos. Y como nos corresponde por ley, informamos a la autoridad competente, en este caso el Ministerio Público", sustentó Valdés.

