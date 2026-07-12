Wonder Lady va por su cuarta victoria al hilo

La yegua Wonder Lady va en busca de su cuarta victoria consecutiva luego que hace 21 días conquistó el Clásico Felipe Motta. Hoy tendrá otra prueba con similares contrincantes, el Clásico General José Antonio Remón Cantera en grado 3 en distancia de 1,800 metros.

Wonder Lady perteneciente al Stud Piura y entrenada por Rafael Fernández, pasa por tremendas condiciones y se vuelve a enfrentar a Jaque Doble, quien la escoltó en el anterior clásico, a My Sharona que ocupó la quinta posición llegando a dos largos y tres cuartos de la ganadora y Aryna, que no conquistó estar en el marcador.

Ahora con otro jinete, Omar Hernández Jr., la hija de Dublin tratará de mantener su racha ganadora, aunque la última vez que fue a la distancia larga no le fue muy bien, ocupando la quinta posición hace 7 meses.

En tanto, Jaque Doble, quien en un segundo aire logró escoltar a Wonder Lady en la anterior competencia, su jinete cargará 126 libras y aparece como favorita en el programa oficial de carreras.

Mientras, Dejanira que hizo un buen recorte en la anterior carrera, My Sharona, una yegua que le gusta la larga y tiene buen remate, Romelier, que tiene altas y bajas, Cariátide que siempre está en el marcador y Aryna, que viene de ganar en su último compromiso, completan este lote de yeguas en esta prueba clásica.

Esta carrera será la sexta de la programación por bolsa de B/.23,600 balboas y forma parte de la jugada del 5 y 6 que tiene un acumulado de B/.26,111.18.

Hoy se presentan siete carreras a partir de las 3 de la tarde donde también resaltan dos carreras de potrancas de tres años, una para nacionales y otra de importadas.

Adicionales, se han reportado los siguientes cambios y retiros:

Retiros

2ª CARRERA # 8 NEUROTICO

5ª CARRERA # 8 NEW AGENDA

7ª CARRERA # 4 TORMENTA V y el # 5 SUPREMA

Cambios

1ª CARRERA # 6 DOÑA BERTA PESO 113 LBS.

2ª CARRERA # 2 GRAN JEFE BLANCO PESO 121 LBS.