José Donderis se recupera de sus problemas de salud: 'Todavía falta, pero vamos bien'

El exdirector del Sistema Nacional de Protección Civil, José Donderis, se recupera tras enfrentar una delicada condición de salud.

Trascendió que el experto en gestión de riesgos avanza por buen camino en medio de su convalecencia.

"Amigo estamos saliendo de esto, todavía falta, pero vamos bien”, informó el propio Donderis al expresidente Juan Carlos Varela.

Donderis se encuentra ingresado en el hospital regional de David, donde fue sometido a procedimientos quirúrgicos.

El productor Ronald Acosta también informó que Donderis se recupera poco a poco de sus problemas de salud.

Días atrás su entorno informó que Donderis tuvo que someterse a dos cirugías, para lo cual requirió donación de sangre.

Además de su periodo al frente de Sinaproc, Donderis es conocido por sus labores de docencia en temas de gestión de riesgo.



