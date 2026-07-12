Visitas en cárceles de Panamá pasarían a ser por Zoom, adelanta el nuevo director del Sistema Penitenciario

El nuevo director general del Sistema Penitenciario (DGSP), Chanan Singh, adelantó este domingo que impulsará cambios en el sistema de visitas en los centros penitenciarios del país.

En este sentido, Singh baraja la posibilidad de que se usen plataformas como el Zoom.

"Vamos a poner un sistema por medio de Zoom, en el que llega el familiar, lo ve por Zoom, habla con él y se les da todo el tiempo posible. Esto es para evitar las requisas, de las que tanto se quejan los familiares", dijo en Debate Abierto.

De acuerdo con Singh, estas medidas las permiten los tratados internacionales y son sencillas para evitar problemas. Singh dijo que con ello se busca eliminar el choque durante las revisiones entre familiares, policía y custodios.

El director recalcó que en la mayoría de los sistemas penitenciarios del mundo no existe el face to face (cara a cara) durante las visitas.

"Lo único que existe es la conyugal, porque la ley lo dice, voy a tratar de liberar eso. En la mayoría de los sistemas los familiares ven a sus familiares en los juzgados", expuso.

También adelantó que tienen argumentos y están preparados para hacerles frente a los defensores de los derechos humanos que se opongan a la medida.



Paquitos

Singh también dijo que los paquitos desaparecerán pronto de las cárceles del país. El funcionario comentó que ya giró órdenes para que estos negocios dentro de las prisiones desaparezcan.

"Los famosos paquitos, di instrucciones para que se eliminen. Se acabó el negocio de los paquitos", manifestó.

En el lenguaje popular, se les llama "paquitos" a las tienditas, quioscos o puestos de venta informales que operan los propios privados de libertad dentro de las prisiones. En estos lugares se comercializan alimentos, golosinas, artículos de aseo personal y otros productos.

¿Cómo se adquirirán los productos?

Los artículos de primera necesidad podrán adquirirse de otra manera. En el caso de las cárceles de mujeres habrá un salón especial y en la de hombres se prevé que en 15 días haya un sistema para que diferentes personas (padres, amigos, donantes) entreguen artículos de aseo, que luego serán ofertados.

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En este sentido, Singh dijo que solo permitirán productos de aseo porque dentro del penal se les suministra comida.

"Vamos a permitir equipos de aseo. Comida no, que cocinen dentro. Nosotros tenemos un contrato de la comida que se da", expuso.

Los detenidos tendrán que escoger entre esos productos que ofrece el sistema penitenciario: "Lo compran a precios irrisorios".

Con respecto a los productos que específicamente les llevan los familiares a los detenidos, Singh adelantó que mediante otro sistema se les entregará de manera interna los artículos a los detenidos.

"Tenemos otro sistema que es para los productos (que llevan familiares) y serán empacados. Ya no habrá revisión para esos productos", expuso.







