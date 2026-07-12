Una de cada tres órdenes de restaurantes en Panamá incluye pollo; lo prefieren frito, en sancocho y nuggets

Los hábitos de consumo de los panameños muestran que el pollo ocupa un lugar mucho más amplio en su día a día.

De acuerdo con datos de Pedidos Ya, una de cada tres órdenes de restaurantes registradas en Panamá incluye pollo, una proteína presente en preparaciones tan diversas como un sancocho tradicional, nuggets, presas de pollo frito y otras opciones para compartir.

Esta preferencia también posiciona a Panamá entre los mercados con mayor afinidad por el pollo en la región, ubicándose en el cuarto lugar entre los países latinoamericanos con mayor consumo de esta carne a través de la plataforma.

Además, los datos muestran que los sábados es el día donde más se consume pollo en el país, una tendencia que suele estar acompañada de productos y sabores típicos. Entre los acompañamientos más frecuentes elegidos por los usuarios destacan las mollejas, la chicha de fruta natural y las tortillitas rellenas, demostrando cómo los sabores locales continúan ocupando un lugar importante dentro de los hábitos de consumo de los panameños.

Cristan Tello, Head de Marketing de Pedidos Ya, indicó que el pollo ocupa un lugar central en los hábitos de consumo por su versatilidad, sabor y su capacidad de adaptarse a distintos momentos.

"Este comportamiento también se refleja en la evolución de la categoría, que registró un crecimiento de 18.61% entre julio de 2025 y junio de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior. Vemos cómo convive en propuestas tradicionales y también en nuevas tendencias gastronómicas, especialmente en ocasiones de consumo como eventos deportivos", expuso.

Esta diversidad también se refleja en las preferencias de los usuarios, donde conviven recetas arraigadas en la gastronomía local con alternativas vinculadas a la comida rápida.

Entre las preparaciones con pollo más elegidas en Panamá destacan sancocho de pollo, nuggets y pollo frito en presas.

Según los datos analizados por esta plataforma, durante eventos deportivos de alta convocatoria, los pedidos que incluyen pollo pueden llegar a representar cerca de tres de cada diez órdenes realizadas.

Esta semana (6 de julio) se celebró el día del pollo frito, una fecha en la que se destaca este gustado platillo.