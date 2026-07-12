Patrullajes en Coiba detectan a yate realizando pesca deportiva sin autorización

Guardaparques del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), junto al Servicio Nacional Aeronaval, interceptaron una embarcación de pesca deportiva que operaba sin autorización dentro del Parque Nacional Coiba.

De acuerdo con la institución, la acción fue uno de los resultados de los operativos de patrullajes intensivos que se han realizado durante los últimos siete días en esta Zona Especial de Protección Marina de esa área protegida.

Al yate detectado sin autorización se le ordenó abandonar la zona conforme a la normativa ambiental vigente. Adicionalmente, se inspeccionaron otras tres embarcaciones pesqueras cuya documentación y permisos estaban vigentes, según lograron confirmar los guardaparques de MiAmbiente.

El operativo, ejecutado en coordinación con el Servicio Nacional Aeronaval y la organización EARTHRACE, se llevó a cabo a bordo del buque MODOC de esta organización conservacionista internacional. Durante el operativo se recorrió 246 millas náuticas, cubriendo sectores de alto valor ecológico como Banco Hannibal, Isla Montuosa, Isla Jicarón, Isla Contreras, Isla Uva, Isla Brincanco, Punta Anegada y sector 12 de Octubre.

Los patrullajes intensivos en estas zonas protegidas se realizan desde febrero del presente año, en el marco de las labores de vigilancia que adelanta la institución para combatir la pesca ilegal y proteger el ecosistema marino y costero del país.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, señaló que este tipo de patrullajes incrementa la presencia institucional en las áreas marinas protegidas del país para combatir la pesca ilegal y otras actividades ilícitas que puedan afectar el ecosistema marino.



En los patrullajes intensivos de largo alcance participaron dos técnicos guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, junto con tres unidades del Servicio Nacional Aeronaval encargadas de abordajes e inspecciones.

En cada detención de lanchas de pesca se revisó la documentación de las embarcaciones, los permisos de pesca vigentes y las autorizaciones para operar dentro de zonas bajo régimen de protección marina.

De manera paralela, el Centro de Monitoreo y Coordinación Marino de MiAMBIENTE dio seguimiento a alertas generadas por sus plataformas satelitales, manteniendo comunicación encriptada permanente con las unidades desplegadas en los patrullajes intensivos a bordo del MODOC en el océano, en coordinación con Centro Regional de Operaciones Aeronavales del SENAN.

A través del Centro de Coordinación para el Monitoreo, Preservación y Protección del Ecosistema Marino y Costero de MiAmbiente, Panamá se ha convertido en un referente internacional en esta materia, con medidas como esta que ayudan a reducir delitos transfronterizos ligados a la pesca ilícita y otras infracciones a la normativa ambiental que amenazan la biodiversidad marina de la región.