Un adolescente de 17 años fue baleado la madrugada de este domingo en la ciudad de Colón, en medio de una espiral de violencia que continúa sin detenerse en la costa atlántica.

El ataque armado ocurrió en la calle 7 y avenida Amador Guerrero, específicamente en las inmediaciones del Parque 5 de Noviembre, conocido popularmente por los colonenses como el parque de la “Concha”.

A eso de las 3:00 de la madrugada, un pistolero llegó al área y ejecutó varios disparos logrando impactar dos veces en la anatomía del menor de edad.

El adolescente herido fue auxiliado rápidamente y trasladado a bordo de una patrulla de la Policía Nacional (PN) hacia la sala de urgencias del Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero para recibir atención médica inmediata.

El sector donde se perpetró el atentado quedó acordonado por los agentes de la Policía Nacional con el fin de preservar los indicios del hecho de sangre, mientras el personal de criminalística del Ministerio Público procesaba la escena del crimen.

Durante las primeras horas de la mañana de este domingo, las autoridades de salud no habían brindado mayores detalles sobre la condición clínica del paciente.

Por su parte, los estamentos de seguridad llevan a cabo una serie de operativos de control y patrullajes en sectores aledaños para dar con el paradero del sicario que atacó al joven.