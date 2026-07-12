Argentina derrota a Suiza y jugará contra Inglaterra en semifinales del Mundial

La selección nacional de fútbol de Argentina derrotó la noche de este sábado 3-1 al equipo de Suiza en el último partido de cuartos de final que se desarrolló en Kansas City, Estados Unidos.

Con este resultado la albiceleste jugará el miércoles próximo contra Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo 2026.

Argentina comenzó ganando el partido con gol de Alexis Mac Allister en el minuto 10, pero la oncena europea igualó el juego al minuto 67 con un tanto de Dan Ndoye. La paridad se mantuvo durante el resto del duelo lo que obligó a los tiempos extra.

Julián Álvarez le dio la alegría a todo un país al ponerse en ventaja 2-1, en el minuto 112. Y para sellar la victoria Lautaro Martínez marcó el definitivo 3-1 en el minuto 120+1.

Los argentinos se disputarán el pase a la final contra Inglaterra el próximo miércoles en Atlanta, Estados Unidos.

La otra semifinal del Mundial la disputarán Francia contra España y tendrá lugar el martes 14 de julio.

Con información de TeleSur