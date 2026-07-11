FIFA / Inglaterra / Mundial 2026 / Noruega / Pasión Mundialista 2026 Estados Unidos Noruega contra Inglaterra: sigue el partido minuto a minuto Publicado 2026/07/11 16:00:00 El partido entre Inglaterra y Noruega se encuentra programado para las (4:00 p.m. hora panameña) de este sábado. Noticias Relacionadas 1 Celeste Amarilla recupera su red social para recordarle al mundo que la víctima de Mbappé es ella 2 Mbappé acecha el récord histórico de goles de Messi tras clasificar a cuartos 3 Iván Herrera, convocado al Juego de las Estrellas 4 Atlas, el robot que celebra los goles como Kane y Haaland 5 Kadir Barría y 'Yayita' Vergara no estarán con Panamá en el Premundial sub20 6 Panamá define el futuro de Thomas Christiansen y el nuevo cuerpo técnico Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.
Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.