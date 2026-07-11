Iván Herrera, convocado al Juego de las Estrellas

El pelotero panameño Iván Herrera fue convocado al Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas como bateador designado.

El istmeño recibió el llamado para el clásico de mitad de temporada tras la baja por lesión del japonés Shohei Ohtani.

Herrera se convierte en el primer jugador panameño seleccionado al All-Star Game desde 2013.

El pelotero, oriundo de la provincia de Panamá Oeste, se desempeña regularmente como bateador designado de los Cardenales de San Luis, aunque también juega como receptor.

Aunque ha encontrado ritmo con el madero, la organización lo ha manejado con cautela desde el inicio de la campaña, utilizándolo principalmente como bateador designado debido a molestias en la rodilla que sufrió durante la pretemporada.

Desde su debut en 2022, su principal fortaleza ha sido la ofensiva. Sin embargo, las lesiones han limitado su desempeño como receptor, su posición natural, por lo que ha actuado con mayor frecuencia como bateador designado.

A pesar de esos inconvenientes físicos, su aporte ofensivo ha sido determinante. En la campaña de 2025 registró promedio de bateo de .284, con 110 imparables en 388 turnos al bate, 13 dobles, 19 cuadrangulares, 66 carreras impulsadas, 54 anotadas, 43 bases por bolas, 84 ponches y ocho bases robadas.

En la temporada 2026 batea para promedio de .249, con 11 cuadrangulares, 40 carreras impulsadas y un OPS de .779.

Además, ocupa el octavo lugar entre los peloteros de la Liga Nacional con mejor porcentaje de embasado (OBP), con .384.

El toletero de 25 años inició la campaña de 2026 tras someterse a una cirugía en el codo derecho a finales de 2025, situación que ha influido en el manejo progresivo de su carga de trabajo.

Herrera es el octavo jugador panameño convocado al Juego de las Estrellas, evento que marca la mitad de la temporada de las Grandes Ligas.

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Rod Carew fue el primer panameño en participar en un All Star Game, luego de ser seleccionado en 1967, año en el que terminó siendo escogido como el Novato del Año de la Liga Americana. En total, Carew fue convocado para 18 juegos en su carrera, de los cuales vio acción en 15 de ellos.

Acumuló un promedio de .244 (10 en 41) anotó 8 carreras, empujó dos, y conectó dos triples en el juego del año 1978, el cual es un record hasta la fecha.

Además de Carew, Mariano Rivera (13), Manny Sanguillén (3), Ben Oglivey (3), Carlos Lee (3), Roberto Kelly (2), Carlos Ruíz (1) e Iván Herrera (1) han sido convocado para el Juego de Estrellas. .

El Juego de las Estrellas se disputará el próximo 14 de julio en el Citizens Bank Park de Filadelfia.