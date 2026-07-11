Potros se prueban en la larga

Seis potros de tres años se ven las caras por primera vez en la distancia larga en miras de participar en la primera gema de la Triple Corona Nacional de Machos.

Esta tarde se encontrarán en el poste de los 1,700 metros, Silencio Criminal, Danyer, Indian Music. Gold Edition, Daddy King y Con Paso Firme, en una carrera que promete ser “intensa” de principio a fin.

La distancia más larga que han corrido estos caballos han sido 1,400 metros(7 furlongs), y hoy pondrán a prueba todo su entrenamiento y demostrar que pueden dar la vuelta, para de esta manera asegurar su pasaporte al Clásico Arturo, Eric, Max, Eric Arturo y Eric Antonio Delvalle, a celebrarse el próximo 2 de agosto en distancia de 1,800 metros.

El favoritismo recaerá en Indian Music que viene invicto en dos salidas a la pista con gabela de 6-5 y con la monta de su jinete habitual, Yonis Lasso.

Tres de los seis participantes vienen de lograr victoria, Con Paso Firme, Daddy King e Indian Music, mientras el resto, ha estado dentro del marcador.

En esta competencia, el ejemplar Daddy King, correrá fuera de las apuestas con el mandil #7 debido al cambio de dueño, Fortuna Stable.

Otra carrera de importancia para la programación sabatina será la cuarta, donde compiten potros tresañeros nacionales en 6 furlongs (1,200 metros). Esta prueba condicional donde algunos caballos sus propietarios podrían arriesgarse a participar en la triple corona nacional.

Para la cartelera hípica sabatina se presentan los siguientes retiros: Princesa Orosí en la segunda carrera y Infinity King en la tercera.

El acumulado para la jornada de hoy es de B/.24,619.48 y las carreras inician a partir de las 3 de la tarde.