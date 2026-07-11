80 meses de prisión para sujeto que iba enviar cocaína hacia el exterior

6 años y 8 meses de prisión fue la condena impuesta a un sujeto panameño, al intentar enviar droga hacia el exterior, utilizando una empresa de envío de carga desde la provincia de Colón.

Este caso inició el 3 de septiembre del 2024, cuando se dio la incautación de 12 envoltorios de cocaína, utilizando el envío de un correo, haciéndolo pasar como mercancía.

Desde ese momento, la Fiscalía de drogas de Colón y Guna Yala atendió el caso y dio al final con esta persona.

Por lo que fue llevado a audiencia, donde se le declaró su responsabilidad y se le vinculó al delito de tráfico internacional de drogas .

Se trató de obtener las generales del condenado sobre este caso, pero no fue posible.