Misión parlamentaria panameña viaja a Taiwán en busca de inversiones en semiconductores y propone abrir oficina comercial

Una delegación multipartidista de la Asamblea Nacional completó una visita oficial a Taiwán, orientada a robustecer los canales de cooperación parlamentaria, el intercambio comercial y la transferencia tecnológica, con especial énfasis en la cadena global de valor de la industria de semiconductores.

A pesar de la ausencia de relaciones diplomáticas oficiales desde el año 2017, los datos técnicos demuestran que el mercado taiwanés sigue operando como uno de los socios comerciales más dinámicos y rentables para el aparato exportador panameño, superando con creces el volumen transaccional de múltiples países que mantienen legaciones plenas en el istmo.

Taiwán: El segundo mayor comprador de productos panameños

El informe de la misión legislativa destaca que la relación comercial no parte de cero, sino que se sustenta sobre pilares legales e institucionales sumamente sólidos, entre los que destacan el Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente desde el 1 de enero de 2004 y la adhesión de Taiwán al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá (firmado por Taipéi, un protocolo que la República Popular China nunca ha suscrito).

La relevancia del país asiático en la balanza comercial local queda en evidencia al analizar los siguientes indicadores macroeconómicos de mercado:

Según cifras oficiales del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) correspondientes al cierre de 2025, Taiwán se consolida como el segundo país del mundo que más le compra a Panamá, representando una inyección superior a los B/. 100 millones anuales y superando en diversos periodos recientes a socios históricos como los Estados Unidos.

Con datos del INEC, Taiwán aporta el 3.7% del stock total de Inversión Directa Extranjera en Panamá, registrando un repunte interanual del 2.3%. Esta cifra posiciona a la isla como el séptimo mayor inversionista en el país y el primero del continente asiático, equiparándose con los flujos provenientes de potencias como España, Canadá y Brasil.

En un contexto donde la inversión extranjera total captada por Panamá sufrió una violenta caída del 63% en 2025 (al pasar de B/. 2,454 millones en 2024 a solo B/. 905 millones en 2025), el crecimiento sostenido del capital taiwanés representa un salvavidas financiero que los diputados recomiendan capitalizar con urgencia.

La ruta de los semiconductores: El gigantismo de Hsinchu vs. el Canal

El punto cumbre de la agenda técnica contempló un recorrido por el Parque Científico de Hsinchu, considerado el "Silicon Valley de Asia" y el epicentro mundial de la fabricación de microchips. La delegación panameña utilizó las métricas financieras de este parque tecnológico para poner en perspectiva el tamaño de la oportunidad para la economía nacional:

Conectarse a la cadena de valor: Un solo parque tecnológico en Taiwán genera casi nueve veces más ingresos brutos que el Canal de Panamá. Si bien Panamá carece de las condiciones industriales para competir en la fabricación directa de obleas de silicio —donde la firma taiwanesa TSMC controla el 90% de los chips de última generación y el 99% de los procesadores de Inteligencia Artificial (IA)—, el istmo sí califica para posicionarse como una plataforma estratégica de distribución regional, embalaje ligero y soporte logístico.

Durante los encuentros de alto nivel con la vicepresidenta taiwanesa Bi-khim Hsiao, el canciller Lin Chia-lung y el presidente del Yuan Legislativo Han Kuo-yu, el Gobierno de la isla manifestó formalmente su interés en evaluar a Panamá como el centro logístico tecnológico para la cadena de suministro de microchips en América Latina.

Evergreen: El socio logístico consolidado en Colón

La comitiva parlamentaria también sostuvo reuniones de trabajo con la corporación marítima Evergreen, consorcio taiwanés con casi tres décadas de presencia física en el país. La empresa opera el Colon Container Terminal (CCT) desde 1997, una instalación con capacidad para procesar 2.4 millones de TEUs anuales.

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En el año 2025, CCT movilizó 1.73 millones de TEUs, marcando un crecimiento del 10.2% en comparación con el periodo anterior. Evergreen genera más de 600 empleos directos para profesionales panameños, administra un parque logístico de 30 hectáreas en la provincia de Colón y opera 29 buques mercantes bajo la bandera de la República de Panamá, lo que abre una ventana para negociar el abanderamiento de nuevas unidades para su flota de más de 200 barcos.

La propuesta: Una oficina comercial de representación

A modo de conclusión del viaje oficial, la comitiva multipartidista recomendó formalmente al Órgano Ejecutivo promover la creación de una oficina comercial de representación taiwanesa en Panamá.

El informe técnico puntualiza que esta medida permitiría impulsar de forma agresiva las inversiones en alta tecnología y blindar las exportaciones nacionales sin alterar el actual estatus diplomático.

Los diputados recordaron que más de 100 naciones a nivel global, incluyendo a socios hemisféricos como los Estados Unidos, México, Colombia y Chile, al igual que la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea, operan oficinas comerciales fluidas con Taipéi bajo el principio de una sola China.