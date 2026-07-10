Kadir Barría y 'Yayita' Vergara no estarán con Panamá en el Premundial sub20

Los delanteros Kadir Barría, del Botafogo de Brasil, y Josué 'Yayita' Vergara, del KAA Gent de Bélgica, no estarán en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf luego de que no recibieran el permiso de sus respectivos clubes.

El Premundial Concacaf de esta categoría, que otorgará cuatro cupos al mundial, se disputará del 24 de julio al 9 de agosto en México.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) confirmó la negativa de los clubes tanto a Barría como a Vergara, a la vez que explicó que el Premundial Sub-20 no entra en las denominadas Fecha FIFA, por lo que los equipos no están obligados a ceder a sus futbolistas.

Agrega la nota que en el caso de los jugadores Joseph Pacheco, Moisés Richards, Ernesto Gómez y Mihajir Jiménez, estos cuatro jugadores sí estarán con Panamá en el Premundial. Estos cuatro jugadores, que también militan en el extranjero, sí fueron autorizados por sus respectivos clubes y estarán uniéndose al equipo directo en Puebla para el estreno.

La escuadra Sub-20 estará viajando este domingo en horas de la mañana rumbo a suelo mexicano para encarar la parte final de su preparación en su campamento en Pachuca, donde estará entrenando por un espacio de 12 días antes de viajar el 24 de julio rumbo a Puebla, sede de sus partidos por el Grupo C, el cual comparte con Honduras, Canadá y Jamaica.

El listado de los jugadores que estarán viajando el domingo al campamento en Pachuca será anunciado mañana, sábado previo al viaje. Dicha lista cuenta con los jugadores Estevis López y Gerson Gordon, quienes se reportarán con el grupo este fin de semana previo al viaje.

En el caso de la lista final de convocados que estará viendo acción en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF, dicha nómina oficial será anunciada la próxima semana por los canales de la Federación.

Por otro lado, este viernes la selección concluyó su etapa de preparación en suelo patrio con una victoria sobre la Sub-20 de Cuba en su segundo partido de entrenamiento. El encuentro de preparación disputado esta mañana en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la FPF, en Burunga, Arraiján, concluyó con victoria para el cuadro panameño por marcador de 7-2.

Los goles del equipo que lidera el técnico Mike Stump fueron anotados por el atacante Reynaldo Graham, quien marcó un triplete, además de tantos de los jugadores Raheen Cuello, Adrian Pineda, Shayron Stewart y Edmilson González.

Ambas selecciones, que se preparan para decir presente en el Premundial en tierras mexicanas, venían de igualar 0-0 en su primer enfrentamiento el pasado martes en Penonomé.