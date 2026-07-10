Asociación Nacional de Molineros de Arroz tiene nuevo presidente

Florentino "Tino" Ábrego encabezará la nueva Junta Directiva de Asociación Nacional de Molineros de Arroz (ANALMO).

Ábrego asume la presidencia del gremio con el compromiso de continuar fortaleciendo el papel estratégico de la agroindustria arrocera como uno de los pilares de la seguridad alimentaria, el desarrollo económico y la sostenibilidad de Panamá.

La nueva Junta Directiva fue electa durante la Asamblea General Ordinaria celebrada en Santiago de Veraguas y quedó integrada por Florentino "Tino" Ábrego, presidente; Raúl Palacios, vicepresidente; Ivanna Quintero, secretaria; Olmedo Moreno, tesorero; y John Charles, Alejandro Girlando y María Isabel de Anguizola, como vocales.

“Recibo esta responsabilidad con profundo agradecimiento y humildad. Agradezco la confianza que la membresía de ANALMO ha depositado en mí para dirigir esta organización que ha sido referente del sector agroindustrial panameño. Asumo este compromiso con la firme convicción de trabajar de la mano de nuestros asociados, de las autoridades y de todos los actores de la Cadena Agroalimentaria del Arroz para continuar fortaleciendo una industria esencial para la alimentación de millones de panameños.", expresó Ábrego.

Destacó también que su gestión inicia en un escenario que exige visión estratégica, coordinación permanente y capacidad de respuesta frente a los desafíos que enfrenta el país y la producción nacional de arroz.

“Debemos seguir enfrentando, con resiliencia, los efectos del fenómeno de El Niño, combatir el contrabando de arroz que tanto perjudica a la producción formal, mantener un monitoreo permanente de los inventarios nacionales y evaluar, cuando las condiciones así lo requieran, importaciones complementarias que permitan garantizar el abastecimiento del mercado nacional sin poner en riesgo la producción panameña. Nuestro compromiso es proteger la seguridad alimentaria de todos los panameños mediante decisiones responsables, técnicas y oportunas", dijo.

Recordó que la agroindustria arrocera constituye un componente estratégico para la economía nacional, al generar empleos, impulsar la actividad productiva en distintas regiones del país y garantizar el suministro del principal alimento de la mesa de los panameños: “La agroindustria arrocera merece ser reconocida como un sector estratégico para Panamá. Detrás de cada grano de arroz existe una cadena de valor que genera inversión, empleo, desarrollo regional, innovación y bienestar para miles de familias. Defender esta industria significa defender la seguridad alimentaria, la estabilidad económica del país y el desarrollo sostenible de nuestras comunidades".

Durante su gestión, la nueva Junta Directiva consolidará una agenda enfocada en la sostenibilidad de la Cadena Agroalimentaria del Arroz, el fortalecimiento institucional del gremio, la seguridad alimentaria, la competitividad de la industria molinera, el combate al comercio ilícito y la articulación con el sector público para enfrentar los retos presentes y futuros que inciden sobre el abastecimiento nacional de arroz.